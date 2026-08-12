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Ислам Махачев — Иэн Гэрри: когда бой, дата и время боя, где смотреть

Ислам Махачев — Иэн Гэрри: когда бой, дата и время боя, где смотреть
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16 августа в Филадельфии (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 330. В главном бою чемпион в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев проведёт защиту против ирландца Иэна Гэрри.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Ориентировочное начало боя Махачев – Гэрри – в 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт тестовую онлайн-трансляцию.

Иэну Гэрри 28 лет. Ирландец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и одно поражение.

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