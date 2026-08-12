15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев — о переходе в полусредний вес: за неделю до боя могу сходить в ресторан

Махачев — о переходе в полусредний вес: за неделю до боя могу сходить в ресторан
Комментарии

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал об изменениях в карьере после перехода в новый дивизион.

«Я всегда был большим для лёгкого веса. У меня всегда… Не то чтобы были проблемы, но нужно придерживаться диеты на протяжении двух месяцев [перед боем]. Теперь, когда я стал полусредневесом, жизнь определённо изменилась. Я наслаждаюсь каждым днём, тренировками, сейчас, за неделю до боя, я ем и хожу с командой в сауну, могу сходить в ресторан. Наслаждаюсь каждым моментом в лагере», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Mighty.

16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США) Махачев проведёт защиту титула в полусреднем весе (до 77 кг) против ирландца Иэна Гарри. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Материалы по теме
UFC 330: Махачев впервые защищает пояс полусреднего веса. Будет сложно. LIVE
Live
UFC 330: Махачев впервые защищает пояс полусреднего веса. Будет сложно. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android