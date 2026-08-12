Махачев — о переходе в полусредний вес: за неделю до боя могу сходить в ресторан

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал об изменениях в карьере после перехода в новый дивизион.

«Я всегда был большим для лёгкого веса. У меня всегда… Не то чтобы были проблемы, но нужно придерживаться диеты на протяжении двух месяцев [перед боем]. Теперь, когда я стал полусредневесом, жизнь определённо изменилась. Я наслаждаюсь каждым днём, тренировками, сейчас, за неделю до боя, я ем и хожу с командой в сауну, могу сходить в ресторан. Наслаждаюсь каждым моментом в лагере», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Mighty.

16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США) Махачев проведёт защиту титула в полусреднем весе (до 77 кг) против ирландца Иэна Гарри. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.