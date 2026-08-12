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«Скучаю по тебе». Двалишвили призвал Яна к организации трилогии

«Скучаю по тебе». Двалишвили призвал Яна к организации трилогии
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили обратился к действующему обладателю титула россиянину Петру Яну с призывом организовать третий бой.

«Пётр, прошло много времени с тех пор, как я видел тебя. Ты жив? Я жду тебя с весны. Дай мне знать, когда вернёшься, я скучаю по тебе», — написал Двалишвили в социальных сетях.

Первый бой Яна и Двалишвили состоялся в марте 2023 года на UFC Fight Night 221 и завершился победой грузинского бойца единогласным судейским решением. Реванш состоялся на UFC 323 в декабре, и на этот раз единогласным решением победил россиянин.

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