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Ислам Махачев рассказал об изменениях в подготовке перед боем с Иэном Гэрри

Ислам Махачев рассказал об изменениях в подготовке перед боем с Иэном Гэрри
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Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал о подготовке к поединку с ирландцем Иэном Гэрри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Я по-прежнему улучшаюсь. Я нанял тренера по боксу. Мне нравится что-то менять, но не всё. У меня хорошая ударка, борьба и грэпплинг, но мне нравится становиться лучше. Я нанял новых спарринг-партнёров, чтобы поменять лагерь. В этом лагере у нас был парень Хосе Альварес, из Испании, высокий, хороший ударник. Также у нас был парень с Украины, его зовут Ярослав, тоже большой парень. Мы всегда пытаемся сделать что-то новое», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Mighty.

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