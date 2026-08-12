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UFC 330: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

UFC 330: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть
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16 августа в Филадельфии (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 330. В главном бою чемпион в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев проведёт защиту против ирландца Иэна Гэрри.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

В соглавном событии чемпионка в женском минимальном весе (до 52 кг) американка Маккензи Дерн проведёт защиту против канадки Джиллиан Робертсон.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Маккензи Дерн — Джиллиан Робертсон
16 августа 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Маккензи Дерн
Не началось
Джиллиан Робертсон

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда – в 2:00 мск, главного карда – в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт тестовую онлайн-трансляцию.

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