UFC 330: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

16 августа в Филадельфии (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 330. В главном бою чемпион в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев проведёт защиту против ирландца Иэна Гэрри.

В соглавном событии чемпионка в женском минимальном весе (до 52 кг) американка Маккензи Дерн проведёт защиту против канадки Джиллиан Робертсон.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда – в 2:00 мск, главного карда – в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт тестовую онлайн-трансляцию.