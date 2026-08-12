Ислам Махачев ответил, может ли выступить в RAF

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев высказался о возможности выступления в борцовской организации Real American Freestyle (RAF).

«Новая организация, RAF, они хорошо справляются. Многие бойцы борются там, много дагестанских борцов… Выступить можно, но сейчас я не хочу терять сосредоточенность. Потому что если ты хочешь бороться, ты должен быть готов. То же, как и с обычным лагерем. Если я появлюсь где-то, чтобы показать мою борьбу, я должен быть готов. Люди будут смотреть не на обычного бойца, а на лучшего бойца в мире. Вот почему я должен быть готов, будь то борцовский или боксёрский матч», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Mighty.