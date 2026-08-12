Махачев — об MMA: чистые борцы уже не могут быть в топе

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев высказался об изменении смешанных единоборств за годы своих выступлений.

«Раньше мы видели в UFC, как борцы дерутся с бойцами. Но MMA вышли на совершенно другой уровень. У людей есть все навыки. И чистые борцы уже не могут быть в топе. До этого мы видели, как некоторые борцы проводили тейкдаун, удерживали и всех побеждали. Но теперь у всех хорошие навыки. MMA по-прежнему растут, потому что популярны», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Mighty.

16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США) Махачев проведёт защиту титула в полусреднем весе (до 77 кг) против ирландца Иэна Гарри. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.