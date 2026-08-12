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Конор Макгрегор обратился к Иэну Гэрри перед его боем с Махачевым

Конор Макгрегор обратился к Иэну Гэрри перед его боем с Махачевым
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор поддержал соотечественника Иэна Гэрри перед боем за титул в полусреднем весе (до 77 кг) с россиянином Исламом Махачевым, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Давай, Гэрри. Прицелься этой большой колотушкой», — написал Макгрегор в социальных сетях.

Иэну Гэрри 28 лет. Ирландец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и одно поражение.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 330.

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