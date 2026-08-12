«Это не элитный уровень». Ислам Махачев назвал проблему MMA в России

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев высказался о трудностях бойцов, выступающих в России.

«UFC и PFL, они сосредоточены на США. В России в моём дивизионе около 100 людей, и все хороши! Но у них нет хорошей платформы, чтобы показать свои навыки. И это проблема. В России сейчас есть одна, максимум две организации, но они недостаточно большие. Они большие для России, но это не элитный уровень.

Парни проводят в зале целый день, но очень тяжело заработать деньги, чтобы позаботиться о семье. Это большая проблема. Некоторые завершают карьеры с рекордом 6-0, 7-0, потому что у них нет шансов заработать хорошие деньги или перейти в UFC», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Mighty.