15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это не элитный уровень». Ислам Махачев назвал проблему MMA в России

«Это не элитный уровень». Ислам Махачев назвал проблему MMA в России
Комментарии

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев высказался о трудностях бойцов, выступающих в России.

«UFC и PFL, они сосредоточены на США. В России в моём дивизионе около 100 людей, и все хороши! Но у них нет хорошей платформы, чтобы показать свои навыки. И это проблема. В России сейчас есть одна, максимум две организации, но они недостаточно большие. Они большие для России, но это не элитный уровень.

Парни проводят в зале целый день, но очень тяжело заработать деньги, чтобы позаботиться о семье. Это большая проблема. Некоторые завершают карьеры с рекордом 6-0, 7-0, потому что у них нет шансов заработать хорошие деньги или перейти в UFC», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Mighty.

Материалы по теме
Ислам Махачев рассказал об изменениях в подготовке перед боем с Иэном Гэрри
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android