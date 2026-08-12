Махачев: сейчас хорошее время для Усмана Нурмагомедова перейти в UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев высказался о возможном переходе одноклубника и соотечественника Усмана Нурмагомедова в UFC.

«Сейчас это большой вопрос. Потому что в PFL готовы заплатить ему хорошие деньги. Что же касается UFC, я не знаю, как много они хотят заплатить. Это вопрос. Но в PFL он не получит новые имена, там нет хороших претендентов. Моё мнение — сейчас хорошее время для него перейти в UFC, потому что я чувствую, что он готов», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Mighty.

Ранее бывший чемпион UFC американец Фрэнки Эдгар высказался о возможном переходе Усмана Нурмагомедова в организацию.