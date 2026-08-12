Дастин Порье сказал, что нужно сделать Гэрри для победы над Махачевым

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Дастин Порье высказался о предстоящем чемпионском поединке в полусреднем весе (до 77 кг) между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Иэном Гэрри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

«Если Гэрри сможет удержать Ислама на расстоянии вытянутой руки, сможет хорошо двигаться и оставаться в центре клетки, не отходить к сетке, сумеет одержать победу. Но тейкдаун однозначно произойдёт, он не сможет защищаться всё время. Его способность вставать из партера станет решающим фактором», — сказал Порье в программе Deep Waters.