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Деметриус Джонсон оценил перспективы Магомеда Зайнукова в UFC

Деметриус Джонсон оценил перспективы Магомеда Зайнукова в UFC
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Бывший чемпион UFC американец Деметриус Джонсон прокомментировал успешный дебют российского бойца лёгкого веса (до 70 кг) Магомеда «Чанко» Зайнукова в организации. Напомним, на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби, ОАЭ, Зайнуков победил единогласным судейским решением поляка Дамиана Ржепецки.

«У Чанко был хороший дебют, у него прекрасные удары локтями. У него получилось устроить мастер-класс по муай-тай.

Потрясающий набор навыков. Я был очень рад увидеть его успех. Он выступает в лёгком весе, считаю, что он способен далеко зайти. Я бы хотел увидеть его против Илии Топурии. Как по мне, у Чанко очень светлое будущее в UFC», — сказал Джонсон на своём YouTube-канале.

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