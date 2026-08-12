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Ислам Махачев ответил, может ли провести ещё один бой в 2026 году

Ислам Махачев ответил, может ли провести ещё один бой в 2026 году
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Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев ответил, сможет ли он провести ещё один поединок в нынешнем году.

«Для меня это не проблема. Если у меня не будет травм, гонять много веса не нужно… Почему бы и нет? Я уже не молод. Для меня будет лучше выступать каждые три-четыре месяца», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Mighty.

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16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США, Махачев проведёт защиту титула в полусреднем весе (до 77 кг) против ирландца Иэна Гэрри. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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