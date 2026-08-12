«Вот что случается, когда теряешь фокус». Ислам Махачев объяснил поражение Илии Топурии

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал поражение грузина Илии Топурии в поединке с американцем Джастином Гейджи, состоявшемся в июне на турнире UFC Freedom 250 в Вашингтоне, США.

«Честно, был удивлён. Если спросите меня, я ставил на Илию. Но вот что случается, когда вы становитесь чемпионом и теряете фокус. Это очень опасный спорт. Думаю, именно это и произошло с Илией. Он просто недооценил его, потому что считал, что легко побьёт его, что нокаутирует его. Но Гейджи — это бойцовский пёс, он может драться весь день. Илия потратил слишком много сил, пытаясь нокаутировать его и попасть тяжёлыми ударами, и устал», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Mighty.