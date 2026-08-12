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Махачев иронично ответил на желание Гэрри нокаутировать его в поединке на UFC 330

Махачев иронично ответил на желание Гэрри нокаутировать его в поединке на UFC 330
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Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев иронично ответил на слова претендента на титул ирландца Иэна Гэрри, который пообещал повторить успех своего соотечественника Конора Макгрегора и нокаутировать российского бойца в титульном бою на UFC 330.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

Ранее Гэрри заявил, что намерен нокаутировать Махачева, как в 2015 году Макгрегор нокаутировал Жозе Альдо за 13 секунд и выиграл титул чемпиона UFC. Ирландский боец отметил, что Махачев, как и Альдо, является лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории.

«Только Иэн Гэрри сам не помнит, когда последний раз кого-то нокаутировал», — с улыбкой ответил Махачев в видео, опубликованном в телеграм-канале UFC Eurasia.

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