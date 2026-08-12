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Экс-боец UFC Браун: в бою Гэрри с Маддаленой шансы были бы 50 на 50

Экс-боец UFC Браун: в бою Гэрри с Маддаленой шансы были бы 50 на 50
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Бывший боец UFC американец Мэтт Браун заявил, что Иэн Гэрри обладает чемпионским потенциалом, а шансы ирландца против Джека Делла Маддалены были бы равными.

«Если бы у Гэрри был бой с Джеком Делла Маддаленой, думаю, шансы были бы 50 на 50. В этом спорте многое зависит от времени и удачных поединков. У него есть чемпионский потенциал, и я бы с удовольствием посмотрел его бои против других топовых бойцов, таких как Карлос Пратес, Майкл Моралес и им подобных», — приводит слова Брауна kimura в социальной сети Х.

Напомним, бой Махачев — Гэрри состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

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