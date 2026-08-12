Хабиб сравнил свой бой с Макгрегором с трилогией Али — Фрейзер

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что его поединок с ирландцем Конором Макгрегором был сопоставим с легендарными боксёрскими противостояниями, такими как трилогия Мохаммеда Али и Джо Фрейзера, дилогия Джо Луиса и Макса Шмелинга.

«Они были самыми известными атлетами своего времени и просто вышли за пределы спорта. То же самое, когда я дрался с Конором. Этот бой вышел за пределы нашего вида спорта. Он затронул все виды спорта. Спортсмены всех видов спорта, все, кто любит соревноваться — неважно, американский футбол, баскетбол, европейский футбол или бокс — все следили за этим. Будет ли ещё такой бой? Мне трудно сказать, но думаю, что да. Это обязательно случится. Всегда будут чемпионы, всегда будут противостояния. Но когда это произойдёт — это просто вопрос времени», — сказал Нурмагомедов в интервью Лексу Фридману на YouTube.

В 2018 году Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приёмом в четвёртом раунде.