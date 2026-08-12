15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб сравнил свой бой с Макгрегором с трилогией Али — Фрейзер

Хабиб сравнил свой бой с Макгрегором с трилогией Али — Фрейзер
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что его поединок с ирландцем Конором Макгрегором был сопоставим с легендарными боксёрскими противостояниями, такими как трилогия Мохаммеда Али и Джо Фрейзера, дилогия Джо Луиса и Макса Шмелинга.

«Они были самыми известными атлетами своего времени и просто вышли за пределы спорта. То же самое, когда я дрался с Конором. Этот бой вышел за пределы нашего вида спорта. Он затронул все виды спорта. Спортсмены всех видов спорта, все, кто любит соревноваться — неважно, американский футбол, баскетбол, европейский футбол или бокс — все следили за этим. Будет ли ещё такой бой? Мне трудно сказать, но думаю, что да. Это обязательно случится. Всегда будут чемпионы, всегда будут противостояния. Но когда это произойдёт — это просто вопрос времени», — сказал Нурмагомедов в интервью Лексу Фридману на YouTube.

В 2018 году Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приёмом в четвёртом раунде.

Материалы по теме
Даниэль Кормье объяснил, почему считает Хабиба величайшим бойцом ММА в истории
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android