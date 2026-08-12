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Хабиб Нурмагомедов рассказал, в чём отличие бойцов, достигающих высочайшего уровня успеха

Хабиб Нурмагомедов рассказал, в чём отличие бойцов, достигающих высочайшего уровня успеха
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37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула организации в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов объяснил, в чём заключается ключевое отличие бойцов, достигающих высочайшего уровня успеха.

«Вот, допустим, я дерусь с Конором [Макгрегором]. Его сильные стороны — это ударная техника, тайминг и скорость, бокс. Зачем мне стоять с ним на руках? Мне нужно давить на его слабую сторону. Вот что отличает бойцов, которые достигают высочайшего уровня успеха и становятся лучшими из лучших. Они умеют находить слабые стороны соперника и давят туда без остановки. Здесь нужен правильный подход», — сказал Хабиб Нурмагомедов в интервью Лексу Фридману, опубликованном на YouTube.

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