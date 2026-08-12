Хабиб — о бое с Макгрегором: меня интересовало мнение одного человека — моего отца

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что во время подготовки к бою с Конором Макгрегором его интересовало только мнение отца, Абдулманапа Нурмагомедовова, именно его наставления помогли сохранить хладнокровие в самый напряжённый момент карьеры.

«И тогда, и сейчас, я бы сохранял хладнокровие. Когда зашкаливают эмоции и выходят за рамки — очень плохо. Ты быстрее устаёшь, подвержен любой провокации. Я знал, что нужно оставаться спокойным, хладнокровным, придерживаться плана, чего бы ни происходило. Не выходить за рамки эмоциональных барьеров. Очень опасный момент — когда даёшь волю эмоциям. Ты должен их контролировать. Каждая деталь, каждая вещь должна лежать на своей полке. Как только это упускаешь, начинается бардак.

Когда бой закончился, я дал волю эмоциям. Мне нужно было зайти, доказать, наказать и показать, что я лучше, поставить точку в противостоянии. После боя у меня вышли эмоции за рамки, но пока бой не закончился, начиная с подготовки, встреч с медиа, я держал себя под контролем. И у меня это получалось. Прошло восемь лет. Если вернуться назад, я немного удивлён. В то время я был эмоциональным парнем, но удивлён, что сдержал себя. Мне было нелегко. Но тогда мне отец звонил, его наставления мне очень помогли. Самое важное на тот момент — реакция отца. Было очень много в СМИ, знал, что он следит.

В наших традициях, местности, роду бывает дистанция с отцом. Есть моменты, которые ты не позволяешь перед отцом. Ты как солдат перед генералом. У нас ещё жёстче… Для меня важно было знать его мнение. Меня не интересовало мнение других людей, миллионов, которые следили за этим боем. Меня интересовало мнение одного человека, что он думает и скажет. Отец сказал мне: «Знаешь, как производят алмазы? Под большим давлением.

Ты под большим давлением. Можешь сломаться и сдаться, либо всё пройти правильно, чётко. Можешь зайти и поставить точку». Такие моменты очень сильно влияли на меня. Если бы миллион человек подошёл бы ко мне и сказал, что меня поддерживают, и был бы один звонок от отца… Несравнимые вещи», — сказал Нурмагомедов в интервью Лексу Фридману на YouTube.