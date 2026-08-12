Хабиб Нурмагомедов назвал самый тяжёлый бой в карьере

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сравнил свои поединки с Конором Макгрегором и Джастином Гейджи, заявив, что бой с Гейджи стал для него самым тяжёлым в карьере.

— Бой с Конором — твой самый тяжёлый на тот момент?

— 100% бои — это психология. В психологическом плане это был самый тяжёлый бой на тот момент. После этого у меня был более тяжёлый бой с Гейджи.

— Почему он был тяжёлым?

— В первую очередь из-за потери отца, было тяжело собраться. Всё вместе сложилось. Отца не стало, подготовка без него — без человека, ради которого я занимался и хотел быть чемпионом. В первую очередь доказать ему, что могу стать лучшим.

Сам тренировочный лагерь, я был нездоров, травма за травмой. В психологическом плане я оставался острым. Ещё никто не знал, что это последний бой. Для себя знал, мне нужно было там всё закончить. Проходить через это всё, получи я травму, было бы очень тяжело. Заново переживать маме… Хотел поставить точку, так как было общение [с ней о завершении карьеры], — сказал Нурмагомедов в интервью Лексу Фридману на YouTube.