15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов назвал самый тяжёлый бой в карьере

Хабиб Нурмагомедов назвал самый тяжёлый бой в карьере
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сравнил свои поединки с Конором Макгрегором и Джастином Гейджи, заявив, что бой с Гейджи стал для него самым тяжёлым в карьере.

— Бой с Конором — твой самый тяжёлый на тот момент?
— 100% бои — это психология. В психологическом плане это был самый тяжёлый бой на тот момент. После этого у меня был более тяжёлый бой с Гейджи.

— Почему он был тяжёлым?
— В первую очередь из-за потери отца, было тяжело собраться. Всё вместе сложилось. Отца не стало, подготовка без него — без человека, ради которого я занимался и хотел быть чемпионом. В первую очередь доказать ему, что могу стать лучшим.

Сам тренировочный лагерь, я был нездоров, травма за травмой. В психологическом плане я оставался острым. Ещё никто не знал, что это последний бой. Для себя знал, мне нужно было там всё закончить. Проходить через это всё, получи я травму, было бы очень тяжело. Заново переживать маме… Хотел поставить точку, так как было общение [с ней о завершении карьеры], — сказал Нурмагомедов в интервью Лексу Фридману на YouTube.

Материалы по теме
Хабиб — о бое с Макгрегором: меня интересовало мнение одного человека — моего отца
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android