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Хабиб Нурмагомедов объяснил, за счёт чего его бой с Макгрегором стал таким обсуждаемым

Хабиб Нурмагомедов объяснил, за счёт чего его бой с Макгрегором стал таким обсуждаемым
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему его противостояние с ирландцем Конором Макгрегором вышло за пределы спорта и стало таким масштабным.

«То, как он говорил, что он задевал, какие линии переходил, затрагивая семью, религию. С этой стороны был Конор — очень интересный чемпион, который себя продвигал, а на другой стороне был непобеждённый парень из ниоткуда, из гор.

Это противостояние не было наигранным, оно было настоящим. Многие сейчас подогревают интерес к боям… Люди это чувствуют, энергетика никуда не денется. Люди чувствуют, что настоящее, а что наиграно. Мы вышли за пределы нашего спорта. Из-за этого тот бой стал таким большим», — сказал Хабиб Нурмагомедов в интервью Лексу Фридману, опубликованном на YouTube.

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