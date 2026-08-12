Хабиб — о Фёдоре Емельяненко: он вдохновлял тем, что был из России

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как в 15 лет увидел Фёдора Емельяненко на чемпионате Дагестана по боевому самбо, поделился впечатлениями от встречи с легендарным бойцом.

«Он вдохновлял тем, что был из России. Он был самбистом, был ближе к нашей школе. 2004 год, чемпионат Дагестана по боевому самбо. Фёдор приехал, будучи чемпионом Pride. Мне тогда было 15, находился в зале. Отец его привёл, отправлял приглашения в разные школы. Фёдор приехал с братом Александром… Они у всех выиграли, в финале между собой не дрались, Фёдор — первый, Александр — второй. Помню, когда Фёдор разминался, находился рядом с ним.

На тот момент его знали мало людей. Я знал, кто он, кого выиграл. Я сидел и смотрел, как он разминается… Он очень хорошо разминался, разминал нос, уши. Это было необычно: я никогда их не разминал. Махачкала, 2004 год. Это то же самое, если чемпион UFC подерётся сейчас на чемпионате Дагестана по боевому самбо. Тогда Pride была лучшей лигой мира. Он приехал и дрался», — сказал Нурмагомедов в интервью Лексу Фридману на YouTube.