«Была железобетонная вера в себя». Хабиб Нурмагомедов — о бое с Макгрегором на UFC 229

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что экс-чемпион организации Конор Макгрегор не смог залезть ему в голову перед их боем на UFC 229, поскольку у него была железобетонная уверенность в своей победе.

— Конору удалось хоть чуть-чуть залезть тебе в голову?

— Нет, вообще не получилось. У меня было чёткое понимание, что физически и психологически я сильнее. Я не сомневался даже на 1%. Люди могут говорить всё, что хотят. У него большая фанатская база, они могут быть не согласны, но Всевышний дал такую уверенность, которую не опишешь словами. Сильно верил, что я лучше его, сильнее, что в этом противостоянии должен выиграть. У меня была железобетонная вера в себя, — сказал Хабиб Нурмагомедов в интервью Лексу Фридману, опубликованном на YouTube.