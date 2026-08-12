Хабиб Нурмагомедов: в Дагестане все борются. Это на генетическом уровне

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о традициях борьбы в Дагестане, заявив, что умение постоять за себя и семью заложено на генетическом уровне.

«По традиции в Дагестане все борются. Бои, ты сам знаешь, 50% борьбы. Каждый родитель хочет, чтобы их дети боролись, были физически сильными. У нас подход к детям такой: ребёнок должен быть сильным, уметь постоять за себя, за семью. Это традиция в каждом роду, семье, селе. Поставлено на генетическом уровне», — сказал Нурмагомедов в интервью Лексу Фридману на YouTube.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов является членом Зала славы UFC. На профессиональном уровне россиянин провёл 29 поединков и не потерпел ни одного поражения.