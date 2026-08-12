Хабиб Нурмагомедов: чтобы быть лучшим, нужно быть чуть-чуть «больным»

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что для достижения вершин в спорте необходимо фанатичное отношение к тренировкам.

«Чтобы быть на вершине, быть одним из лучших в мире, человек должен быть чуть-чуть больным» в хорошем смысле. У него должна быть зависимость, он должен хотеть этого невероятно сильно. Нужно фанатично относиться к тренировочному процессу. Просто приходить и тренироваться — это то, что делают сотни тысяч парней по всему миру. Чтобы выделиться из этой толпы, у которых такие же цели, как у тебя, нужно относиться к этому фанатично.

Я тренируюсь с Джоном Данахером, они тренируются три раза в день. Из-за этого у Джона одни из лучших учеников. Они не просто занимают какое-то место, они не в середине, они в топе. И посмотри на их подход. У человека с таким подходом просто не может быть места в середине. Это невозможно. Если у тебя фанатичное отношение, правильное отношение к тренировочному процессу, к тому же ты должен любить то, что делаешь. И в конце будут результаты. Ну, просто посмотри на Джона и посмотри, где его ребята», — сказал Нурмагомедов в интервью Лексу Фридману на YouTube.