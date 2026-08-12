15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов: чтобы быть лучшим, нужно быть чуть-чуть «больным»

Хабиб Нурмагомедов: чтобы быть лучшим, нужно быть чуть-чуть «больным»
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что для достижения вершин в спорте необходимо фанатичное отношение к тренировкам.

«Чтобы быть на вершине, быть одним из лучших в мире, человек должен быть чуть-чуть больным» в хорошем смысле. У него должна быть зависимость, он должен хотеть этого невероятно сильно. Нужно фанатично относиться к тренировочному процессу. Просто приходить и тренироваться — это то, что делают сотни тысяч парней по всему миру. Чтобы выделиться из этой толпы, у которых такие же цели, как у тебя, нужно относиться к этому фанатично.

Я тренируюсь с Джоном Данахером, они тренируются три раза в день. Из-за этого у Джона одни из лучших учеников. Они не просто занимают какое-то место, они не в середине, они в топе. И посмотри на их подход. У человека с таким подходом просто не может быть места в середине. Это невозможно. Если у тебя фанатичное отношение, правильное отношение к тренировочному процессу, к тому же ты должен любить то, что делаешь. И в конце будут результаты. Ну, просто посмотри на Джона и посмотри, где его ребята», — сказал Нурмагомедов в интервью Лексу Фридману на YouTube.

Материалы по теме
Хабиб сравнил свой бой с Макгрегором с трилогией Али — Фрейзер
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android