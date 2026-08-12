Сын Иэна Гэрри расплакался, не успев поздороваться с Исламом Махачевым на битве взглядов

Сын претендента на титул UFC в полусреднем весе Иэна Гэрри расплакался после того, как не успел поздороваться с чемпионом Исламом Махачевым во время битвы взглядов перед UFC 330 в Филадельфии.

Инцидент произошёл во время официальной битвы взглядов между Гэрри и Махачевым. После завершения взаимодействия Махачев покинул сцену вместе со своей командой, а маленький сын ирландского бойца, который хотел поздороваться с чемпионом, расстроился и заплакал. Иэн и его жена Лейла-Анна Ли утешали ребёнка.

«Он очень занят, хорошо? Когда ты чемпион, у тебя много медиаработы. Ты видел, сколько всего делает папа. Он делает то же самое: приходит, делает свою работу и уходит. Обещаю тебе, я сделаю так, чтобы ты смог поздороваться с ним на этой неделе. Уверен, он согласится», — сказал Гэрри сыну.