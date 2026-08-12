Хабиб Нурмагомедов — о последнем поединке: знал, что этого больше не будет

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что во время своего последнего боя с Джастином Гейджи на UFC 254 он испытывал эмоции, которые никогда не испытывал раньше и не испытает снова, осознавая, что это его последний поединок.

— Слышал, что ты начал скучать по боям уже во время матча с Гейджи?

— Да, внутри октагона. Знал, что этого больше не будет. Наслаждался моментом, пропускал через себя каждое движение. Последний заход того, чем занимался всю жизнь. Больше нигде не почувствую соревновательные эмоции.

— Какие чувства были?

— Таких никогда не испытывал, их можно испытать только там, в этот вечер, с этим соперником, в этой клетке. Их никогда не было до и никогда не будет после. Не думаю, что я ещё раз их испытаю… Ради этих чувств живут спортсмены и тренируются всю жизнь, — сказал Хабиб Нурмагомедов в интервью Лексу Фридману, опубликованном на YouTube.