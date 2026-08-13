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Дэн Хукер: я бы заработал больше денег и сохранил мозг, если бы не тратил время на ММА

Дэн Хукер: я бы заработал больше денег и сохранил мозг, если бы не тратил время на ММА
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Девятый номер рейтинга UFC в лёгком весе новозеландец Дэн Хукер заявил, что сожалеет о карьере в смешанных единоборствах, поскольку мог бы заработать больше денег и сохранить здоровье.

«Когда-нибудь я закончу эту тупую карьеру и начну зарабатывать большие деньги, например, с бизнеса или инвестиций. Если бы у меня было время и я бы не сосредотачивался на этом гребаном ужасном виде спорта, я бы зарабатывал больше. Если бы я потратил всё это время на создание бизнеса или инвестиции, я был бы намного богаче и с меньшим повреждением мозга», — приводит слова Хукера The Combat Sport в социальной сети Х.

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