Хабиб Нурмагомедов — об успехе UFC: вишенкой на торте был Дана Уайт

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о роли Даны Уайта в успехе организации, отметив, что президент UFC всегда ставил интересы лиги выше личных отношений.

«В первую очередь я понимаю его позицию, у меня была пару лет своя лига. Зная отношения владельца лиги с бойцами… Он чётко разделяет бизнес и личные отношения, полностью разделяет границы. Хладнокровный в бизнесе, принимал решения, несмотря на то, нравится людям или нет. Это были лучшие решения для UFC. У него всегда на первом месте была лига, только так он смог продвинуть бренд. Да, его двигали многие люди, нужно отметить [Майкла] Баффера, [Джо] Рогана, комментаторов. Много людей сделали UFC уникальным, но вишенкой на торте был Уайт. Он хорошо продвигал и продвигает UFC. UFC остаётся UFC вне зависимости от того, как прошло шоу. Более 30 лет это лучшая лига в мире, где проводят лучшие бои», — сказал Хабиб Нурмагомедов в интервью Лексу Фридману, опубликованном на YouTube.