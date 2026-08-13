37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула организации в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему вкладывает средства в развитие родного села, несмотря на то, что эти проекты приносят ему только расходы.

«Горы есть горы. Твоё родное село, несмотря ни на что, на каком-то энергетическом уровне даёт тебе, как американцы любят говорить, позитивную энергию. Не всё должно делаться ради денег. И знаешь, не нужно во всём искать только прибыль, скажем так, финансовую. Есть определённые вещи, которые не приносят мне вообще ничего, кроме расходов. Но я всё равно делаю всё это, потому что это приносит мне большое удовольствие.

Во-первых, это создаёт много рабочих мест. Люди могут работать. Во-вторых, это потому, что мой отец очень этого хотел. В-третьих, скажем так, парни могут тренироваться и совершенствоваться там и физически, и духовно. Очень много плюсов», — сказал Хабиб Нурмагомедов в интервью Лексу Фридману, опубликованном на YouTube.