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Гэрри: Махачев не хотел быть на встрече лицом к лицу. Я почувствовал от него нервозность

Гэрри: Махачев не хотел быть на встрече лицом к лицу. Я почувствовал от него нервозность
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Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) ирландец Иэн Гэрри поделился впечатлениями от битвы взглядов с чемпионом Исламом Махачевым. Бой Махачев — Гэрри состоится 16 августа в Филадельфии (США) на турнире UFC 330.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Мне показалось, что он не хотел там быть. Он не хотел быть на встрече лицом к лицу. Я почувствовал от него немного нервозности, но эти первые стердауны — фальшивка. Они для социальных сетей. Для выполнения обязательств. Они не для нас. Для меня важна та встреча лицом к лицу, на которой мы уже уложимся в весовую категорию, проделаем всю тяжёлую работу, выйдем в октагон перед фанатами, и это будет последний раз, когда мы посмотрим друг другу в глаза перед боем. Вот эта встреча для меня действительно важна», — сказал Гэрри в интервью на YouTube-канале UFC.

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