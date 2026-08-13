Гэрри: Махачев не хотел быть на встрече лицом к лицу. Я почувствовал от него нервозность

Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) ирландец Иэн Гэрри поделился впечатлениями от битвы взглядов с чемпионом Исламом Махачевым. Бой Махачев — Гэрри состоится 16 августа в Филадельфии (США) на турнире UFC 330.

«Мне показалось, что он не хотел там быть. Он не хотел быть на встрече лицом к лицу. Я почувствовал от него немного нервозности, но эти первые стердауны — фальшивка. Они для социальных сетей. Для выполнения обязательств. Они не для нас. Для меня важна та встреча лицом к лицу, на которой мы уже уложимся в весовую категорию, проделаем всю тяжёлую работу, выйдем в октагон перед фанатами, и это будет последний раз, когда мы посмотрим друг другу в глаза перед боем. Вот эта встреча для меня действительно важна», — сказал Гэрри в интервью на YouTube-канале UFC.