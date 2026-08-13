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Махачев: у Гэрри больше навыков, чем у Делла Маддалены

Махачев: у Гэрри больше навыков, чем у Делла Маддалены
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Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев высказался о своём сопернике ирландце Иэне Гэрри, поединок с которым состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Маддалена больше боксёр. Я считаю, что у Иэна больше навыков. Он хорош в стойке, у него хорошая защита от борьбы… Но у него есть кое-какие слабые места. Он не хорош на 100%, как я (смеётся). Но он хорош, и это будет хороший бой. У меня есть ключи к победе над ним», — сказал Махачев на пресс-конференции.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 330.

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