15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Иэн Гэрри: Махачев — идеальный соперник для боя за титул UFC

Иэн Гэрри: Махачев — идеальный соперник для боя за титул UFC
Комментарии

Ирландский боец полусреднего веса (до 77 кг) Иэн Гэрри высказался о предстоящем поединке с действующим чемпионом россиянином Исламом Махачевым, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Для меня будет большой честью выйти и сразиться с Исламом, первым номером рейтинга pound-for-pound и чемпионом мира. Его наследие уже высечено на камне. Он сделал очень многое в этом спорте. Именно такое испытание я и хотел бы пройти, чтобы стать чемпионом. Махачев – идеальный соперник для боя за титул», – сказал Иэн Гэрри на пресс-конференции.

Материалы по теме
Гэрри: Махачев не хотел быть на встрече лицом к лицу. Я почувствовал от него нервозность
Материалы по теме
Пресс-конференция UFC 330: Махачев и Гэрри «разомнутся» на микрофонах. LIVE
Live
Пресс-конференция UFC 330: Махачев и Гэрри «разомнутся» на микрофонах. LIVE

Почему Иэн Гэрри опасен для Ислама Махачева

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android