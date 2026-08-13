Иэн Гэрри: Махачев — идеальный соперник для боя за титул UFC

Ирландский боец полусреднего веса (до 77 кг) Иэн Гэрри высказался о предстоящем поединке с действующим чемпионом россиянином Исламом Махачевым, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Для меня будет большой честью выйти и сразиться с Исламом, первым номером рейтинга pound-for-pound и чемпионом мира. Его наследие уже высечено на камне. Он сделал очень многое в этом спорте. Именно такое испытание я и хотел бы пройти, чтобы стать чемпионом. Махачев – идеальный соперник для боя за титул», – сказал Иэн Гэрри на пресс-конференции.

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