Махачев ответил на слова Гэрри о том, что он нервничал на первой дуэли взглядов

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислам Махачев прокомментировал заявление своего соперника ирландца Иэна Гэрри. Напомним, ранее Гэрри заявил, что россиянин нервничал на их первой дуэли взглядов.

«Я даже не знаю… Как я могу не хотеть оказаться здесь, если уже был здесь? Я ничего не увидел по его глазам. Я не переживаю. Это вторая неделя боя в моей жизни, когда я наслаждаюсь каждым моментом», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Поединок Махачев – Гэрри состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Почему Иэн Гэрри опасен для Махачева