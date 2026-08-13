Анатолий Малыхин прокомментировал решение выступить на турнире RAF в Москве

Бывший чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин прокомментировал решение выступить на турнире борцовской организации RAF, который состоится 5 октября в Москве. Напомним, соперником россиянина станет иранец Пуя Рахмани.

«Вернулся я [к тренировкам по вольной борьбе], как только узнал о предложении побороться с Рахмани, сразу же начал искать себе спарринг-партнёров, так как нахожусь на Алтае, и борьба там, скажем так, вольная хромает. И начал обзванивать ребят, никого не мог найти. И тут чудо! Мне звонит Павел Кривцов, это третий призёр России по мужикам, в том году он был вторым, он тоже наш, Кузбасс, и говорит: «Анатолий, я говорит, чувствую, тебе я нужен». Я говорю: «Паша, конечно, нужен!» И всё, как только подписали контракт, узнали, ну где-то дня через два начали с Павлом делать схватки, бороться, тренироваться.

Немножко отвык я, конечно, от вольной борьбы, но… Первая тренировка тяжело прошла, вторая уже получше. После второй с утра глаза… Как сделали тренировку, на следующий день с утра глаза открыл, думал, как будто меня танком и самосвалом одновременно переехали (смеётся). Но на третью тренировочку уже продышался, и уже хорошо. Отвык, конечно, а то, что накаты в партере, «кочерга» — вот такие приёмы, которые в вольной борьбе очень хорошо используются и проходят, а в MMA, конечно же, они лишние», — сказал Малыхин в беседе с «Чемпионатом».