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Махачев — о травме Макгрегора в реванше с Холлоуэем: она была у него ещё в подготовке

Махачев — о травме Макгрегора в реванше с Холлоуэем: она была у него ещё в подготовке
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Обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев считает, что бывший чемпион организации в двух дивизионах ирландец Конор Макгрегор получил травму ноги ещё перед реваншем с Максом Холлоуэем, состоявшемся в июле на UFC 329.

«Когда ты перестаёшь тренироваться и в моменте у тебя возникает желание вернуться, а ты этот весь период отдыхал, то организм не выдерживает — начинаются травмы, всякие болезни, и, я думаю, у него также. Все говорят про травму в октагоне, но мне всё-таки кажется, что у него эта травма была ещё в подготовке», — сказал Махачев в программе «Родина чемпионов: Ислам Махачев» на Кинопоиске.

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