Малыхин поделился ожиданиями от схватки с Рахмани на турнире RAF Moscow

Бывший чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин поделился ожиданиями от предстоящей борцовской схватки с иранцем Пуей Рахмани, которая состоится 5 сентября на турнире RAF в Москве.

«Рахмани вообще хороший борец. Я думаю, что он уже перестроился под все виды борьбы: он умеет и по классике бороться, и по вольной, и по пляжной, и по джиу-джитсу. Хороший, разносторонний парень.

Интересная будет борьба, но я думаю, что у него шансов очень мало против хорошего вольника. Хотя он неплохо проходит в ноги и защищается, но долгое время он уже выступает по джиу-джитсу. А в джиу-джитсу есть такая привычка — ложиться на лопатки. Вот я думаю, эту привычку мы закрепим 5 сентября (смеётся).

Думаю, мы очень равные по физике, по стилю борцы. Будет упорная борьба, безусловно. Рахмани физически сильный, выносливый… Хорошо стоит на ногах. Вообще иранцы отличаются хорошей борьбой, нельзя его недооценивать. А преимущество у меня, я думаю, в скорости, я быстрее его. А как говорится, скорость и тайминг решают. Я думаю, что вот именно тайминг у меня лучше, когда нужно делать приём и в какое время, и скорость», — сказал Малыхин в беседе с «Чемпионатом».