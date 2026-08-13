Махачев — о первом поединке с Волкановски: этот бой показал, что я могу драться до конца

Обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев поделился воспоминаниями о первом поединке с австралийцем Алексом Волкановски, состоявшемся в феврале 2023 года на турнире UFC 284. Напомним, Махачев победил единогласным судейским решением.

«В моём первом бою с Волкановски я начал навязывать борьбу, пробовать болевые — не сработало. Ты используешь третий план — тоже не работает. И ты просто дерёшься. Этот бой показал и мне самому, и всем остальным — что бы ни происходило, как бы тяжело ни складывался бой, как бы плохо я ни восстановился, я могу драться до конца», — сказал Махачев в программе «Родина чемпионов: Ислам Махачев» на Кинопоиске.

16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США) Махачев проведёт защиту титула против ирландца Иэна Гэрри. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.