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Махачев: Усман Нурмагомедов готов сразиться за титул UFC

Махачев: Усман Нурмагомедов готов сразиться за титул UFC
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Чемпион UFC в двух весовых категориях россиянин Ислам Махачев считает, что его одноклубник и соотечественник Усман Нурмагомедов готов сразиться за титул престижнейшей организации мира.

«Усман тренируется с нами с тех пор, как был совсем молодым парнем. Он тренируется со мной, Хабибом, другими нашими одноклубниками всю жизнь. И я на 100% уверен, что он готов драться за титул и за звание претендента хоть завтра. Потому что у него хорошая борьба, очень хорошая ударка, хороший грэпплинг. Моё мнение, Усман проделал отличную работу в PFL, и он готов показать отличное выступление в UFC», — сказал Махачев на пресс-конференции.

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