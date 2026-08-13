Махачев: Усман Нурмагомедов готов сразиться за титул UFC

Чемпион UFC в двух весовых категориях россиянин Ислам Махачев считает, что его одноклубник и соотечественник Усман Нурмагомедов готов сразиться за титул престижнейшей организации мира.

«Усман тренируется с нами с тех пор, как был совсем молодым парнем. Он тренируется со мной, Хабибом, другими нашими одноклубниками всю жизнь. И я на 100% уверен, что он готов драться за титул и за звание претендента хоть завтра. Потому что у него хорошая борьба, очень хорошая ударка, хороший грэпплинг. Моё мнение, Усман проделал отличную работу в PFL, и он готов показать отличное выступление в UFC», — сказал Махачев на пресс-конференции.