Тренер Махачева раскрыл подробности весогонки перед боем с Гэрри

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева, рассказал, как проходит весогонка россиянина перед боем с ирландцем Иэном Гэрри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

«Весогонка проходит намного легче, чем в лёгком весе, но, с другой стороны, не настолько, поскольку он набрал мышечную массу. Ислам прибавил около 5 кг мышечной массы. Так что он стал более массивной версией себя, ему всё равно приходится сгонять почти столько же веса. Но ему проще, потому что теперь, если попросить его согнать обратно в лёгкий вес, о боже, это, скорее всего, уже невозможно. Махачев стал для этого слишком большим», – сказал Мендес в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.