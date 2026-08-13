Хавьер Мендес рассказал, как Ислам празднует победы в UFC

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева, рассказал, как россиянин празднует победы.

«Обычно все празднуют победы в ресторане. А после боя у них ничего не меняется — они возвращаются к привычному распорядку. После победы мы все собираемся вместе как одна большая семья и ужинаем в ресторане. На этом всё, а потом мы, по сути, начинаем думать, кто следующий. Свои победы они празднуют, знаете, в кругу братьев», — сказал Мендес в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США, Махачев проведёт защиту титула против ирландца Иэна Гарри. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.