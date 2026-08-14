Тренер Махачева: не боюсь, если Ислам будет биться с Гэрри в стойке

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева, поделился ожиданиями от поединка россиянина с ирландцем Иэном Гэрри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Что ж, хотите верьте мне или нет – Ислам крайне хорош в стойке. На мой взгляд, если Ислам выйдет в октагон и почувствует, что сможет перебить Иэна, то мы поступим именно так. Я не боюсь того, что он будет работать в стойке с кем-либо. Я не боюсь, что он переведёт поединок в партер, поскольку, очевидно, Ислам чувствует себя там более комфортно из-за того, что в мире не так много парней, которые являются такими же мастеровитыми грэпплерами.

Знаете, Ислам хорош во всём. И этот бой не будет одним из тех, когда придётся любой ценой перевести оппонента в партер. Нет, нам нужно просто понять, что он нам позволит сделать, и тогда мы этим воспользуемся. Это не обязательно должно сводиться к противостоянию «борьба против стойки». Нет-нет-нет, мы будем с ним драться. Мы будем драться с ним так, как считаем наиболее подходящим для победы. И если это будет означать перевод в партер или работу в стойке, значит, так и будет», – сказал Мендес в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.