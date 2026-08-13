Иэн Гэрри заявил, что Махачев надел обувь с высоким каблуком на дуэль взглядов с ним

Ирландский боец полусреднего веса (до 77 кг) Иэн Гэрри заявил, что действующий чемпион россиянин Ислам Махачев специально надел обувь с высоким каблуком на первую дуэль взглядов перед их поединком.

«Мы Махачевым выглядим так, будто почти одного роста? Он надел обувь с высоким каблуком. Вышел в каких-то туфлях-стилетах. Дождитесь стердауна на официальном взвешивании, там мы будем в одинаковой обуви», — сказал Гэрри в интервью пресс-службе UFC.

Поединок Махачев – Гэрри состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Материалы по теме Гэрри: Махачев не хотел быть на встрече лицом к лицу. Я почувствовал от него нервозность

Почему Иэн Гэрри опасен для Махачева