Глава АСА: возможно, что Гэрри сломается ещё до начала боя с Махачевым

Глава АСА Магомед Бибулатов высказался о предстоящем поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Иэном Гэрри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

«Мы не можем списывать Гэрри, потому что у каждого бойца есть шанс. Тем более на таком уровне. Гэрри — очень высокий и неудобный боец. Даже если его переводить, в партере он тоже чувствует себя комфортно. Поэтому нас ждёт интересный поединок. Правда, есть одно важное «но». Этот поединок будет интересным, если Гэрри попросту не сломается до его начала. А это вполне возможно. В карьере ирландца ещё не было таких поединков. Даже близко. А тут на него столько всего сваливается, он попросту может не вывезти этот груз ответственности. Ведь против него двойной чемпион UFC, первый номер вне зависимости от весовых категорий. У Махачева серьёзная аура. Если переходить к прогнозам, думаю, мы увидим схожую картину, что была в бою Ислама с Джеком Делла Мадалленой», — сказал Бибулатов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.