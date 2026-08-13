Казахстанский боец Бекзат Алмахан исключён из ростера UFC. Об этом сообщается на официальном сайте промоушена.

Бекзату Алмахану 28 лет. Казахстанец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2024-го выступал в UFC.

В своём дебютном поединке в престижнейшей организации мира, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 238, Алмахан проиграл единогласным судейским решением россиянину Умару Нурмагомедову. Впоследствии нокаутировал канадца Брэда Катону и уступил судейским решениями грузину Александру Топурии и бразильцу Жану Мацумото.

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