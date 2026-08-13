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Ислам Махачев: Гэрри не будет для меня самым большим вызовом

Ислам Махачев: Гэрри не будет для меня самым большим вызовом
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Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев поделился ожиданиями от поединка с ирландцем Иэном Гэрри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Нет, это не будет для меня самый большой вызов. Он просто хорош. Я отдаю ему должное, у него хорошие навыки, но все знают, что я делаю. Посмотрим, как он к этому подготовится», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Иэну Гэрри 28 лет. Ирландец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и одно поражение.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 330.

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