Ислам Махачев: Гэрри не будет для меня самым большим вызовом

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев поделился ожиданиями от поединка с ирландцем Иэном Гэрри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Нет, это не будет для меня самый большой вызов. Он просто хорош. Я отдаю ему должное, у него хорошие навыки, но все знают, что я делаю. Посмотрим, как он к этому подготовится», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Иэну Гэрри 28 лет. Ирландец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и одно поражение.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 330.