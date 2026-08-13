«Чемпионат» проведёт трансляцию пресс-конференции Ислама Махачева и Иэна Гэрри

16 августа в Филадельфии, США, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 330. В главном бою чемпион в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев проведёт защиту против ирландца Иэна Гэрри.

«Чемпионат» проведёт тестовую онлайн-трансляцию официальной пресс-конференции UFC 330.

Иэну Гэрри 28 лет. Ирландец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и одно поражение.

Исламу Махачеву 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. Спортсмен становился чемпионом в лёгком и полусреднем дивизионах. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 17 побед и одно поражение.

Почему Иэн Гэрри опасен для Махачева