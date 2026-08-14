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«Мы победим и завоюем пояс». Мендес — о возможном бое Умара Нурмагомедова с Петром Яном

«Мы победим и завоюем пояс». Мендес — о возможном бое Умара Нурмагомедова с Петром Яном
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Хавьер Мендес, тренер экс-претендента на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Умара Нурмагомедова, высказался о возможном бое россиянина с действующим обладателем титула соотечественником Петром Яном.

«Шансы Умара исключительно высоки. Я предвзят, поскольку это мой подопечный. На мой взгляд, Умар всё равно завоюет этот титул. Нам просто нужна ещё одна возможность, и я очень уверен в Молодом орле и знаю, что он победит. Нам нужна ещё одна возможность, и мы победим. Я верю, что мы завоюем этот титул», – сказал Мендес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

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