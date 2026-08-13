Махачев: сможем дойти до 20 побед подряд в UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев заявил, что может попытаться продлить свою победную серию в престижнейшей организации мира до 20 побед.

«Я за рекордами не слежу. Если есть в UFC какие-то непобитые рекорды, можно замахнуться. Но считаю, что 20 побед в UFC — это большая цифра. Думаю, мы сможем до этого дойти», — сказал Махачев в программе «Родина чемпионов: Ислам Махачев» на «Кинопоиске».

16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США, Махачев проведёт защиту титула против ирландца Иэна Гэрри. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Почему Иэн Гэрри опасен для Махачева