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Ислам Махачев рассказал, где хотел бы провести последний бой в карьере

Ислам Махачев рассказал, где хотел бы провести последний бой в карьере
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Чемпион UFC в двух весовых категориях россиянин Ислам Махачев заявил, что хотел бы провести последний бой в карьере в Москве.

«Хочу завершить карьеру в России и сложить перчатки в октагоне в Москве», — приводит слова Махачева пресс-служба UFC.

Исламу Махачеву 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году, в 2022-м стал чемпионом в лёгком весе (до 70 кг), в 2025-м – чемпионом в полусреднем весе (до 77 кг).

16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США, Махачев проведёт защиту титула против ирландца Иэна Гэрри. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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